Technologies et handicap : Apple présente ses nouvelles fonctionnalités

Concilier technologies et handicap, c’est l’objectif de l’enseigne Apple qui lance de nouvelles fonctionnalités pour faciliter l’accès et l’utilisation de ses appareils aux personnes en situation de handicap.

Apple, multinationale américaine, joue un rôle important dans la technologie actuelle comme le montre le nombre d’un milliard d’IPhones actifs dans le monde. Il est donc important pour cette entreprise que ses produits et technologies soient accessibles à tous, y compris pour les personnes en situation de handicap. Et c’est vers cela qu’Apple semble se tourner, car elle vient d’annoncer l’arrivée de nouvelles fonctionnalités visant à s’adapter à chaque situation personnelle.

Ces aménagements concernent tous types de handicap, comme la mobilité réduite ou encore les déficiences visuelles, auditives et cognitives. La Firme Transnationale américaine a d’ailleurs fait de cette inclusion une priorité comme l’indique l’un de ses porte-paroles : « Chez Apple, nous estimons depuis longtemps que la meilleure technologie au monde doit répondre aux besoins de chaque personne, et nos équipes œuvrent sans relâche pour intégrer l’accessibilité à tout ce que nous créons ».

AssistiveTouch, l’aide aux personnes à mobilité réduite

L’une des technologies pour le handicap phare de la marque repose sur l’AssistiveTouch qui vient en aide aux personnes à mobilité réduite. En effet, cette fonctionnalité permet aux personnes présentant des différences au niveau des membres supérieurs de profiter des atouts de l’Apple Watch sans jamais avoir à toucher l’écran ou les commandes. Grâce à des capteurs de mouvement intégrés, comme le gyroscope et l’accéléromètre ou d’autres, l’Apple Watch est capable de détecter de subtiles différences dans le mouvement des muscles et l’activité des tendons. Cela permet donc de de déplacer un curseur sur l’écran grâce à une série de gestes de la main comme un serrage de poing ou un pincement à deux doigts.

Mais ce n’est pas la seule option pour les personnes souffrant de ce genre de troubles car IpadOS va mettre en place un dispositif pour contrôler un Ipad en se servant uniquement des yeux. Par exemple, un contact prolongé permettra de toucher une option ou alors un déplacement des yeux déplacera le curseur.

Des aménagements technologiques pour les handicaps sensoriels

Autre handicap pris en compte par ces nouvelles technologies : celui des personnes malvoyantes et malentendantes. VoiceOver, l’un des meilleurs lecteurs d’écran pour les personnes aveugles et malvoyantes vient d’être doté de mises à jour. En effet, ces nouveautés permettent au logiciel de décrire les images mais aussi de décrire plus en détails les personnes, textes, données de tableaux et autres objets figurant au sein d’images. VoiceOver peut également déterminer la position d’une personne ainsi que d’autres objets au sein d’une image.

Quant aux personnes sourdes et malentendantes, Apple certifie de nouveaux appareils auditifs bidirectionnels. Les micros de ces nouveaux appareils auditifs permettent aux personnes sourdes et malentendantes d’avoir des conversations téléphoniques et des FaceTime en gardant les mains libres.

La fonctionnalité « adaptation des écouteurs » va également amplifier les sons légers et régler certaines fréquences pour les adapter à l’ouïe de la personne.

Des innovations présentées lors de la journée mondiale de la sensibilisation à l’accessibilité

Le 20 mai 2021 a eu lieu la journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité. C’est pour célébrer cet événement qu’Apple a proposé et présenté des nouvelles fonctionnalités, des séances et des collections spéciales :



• Apple Fitness+ proposera des entrainements accessibles à tous, avec des coachs utilisant la langue des signes dans chaque entraînement, ou encore en personnalisant le programme pour les personnes en fauteuil roulant.

Des séances d’apprentissage en ligne ont eu lieu pour aider les personnes en situation de handicap à acquérir les bases de ces technologies.

À cette occasion, Apple Books a proposé les conseils de lecture de Judith Heumann, autrice et militante des droits des personnes en situation de handicap, ainsi que d’autres collections thématiques.

Pour voir l’ensemble des produits d’Apple favorisant l’accessibilité : https://www.apple.com/fr/accessibility/

En photo : À l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, Apple Fitness+ a proposé des cours adaptés aux personnes en situation de handicap © Apple

Tom Vignals