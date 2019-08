Technologie: Une nouvelle main bionique présentée au Congrès ISPO de Lyon

Plus intelligente, plus rapide, plus puissante : Touch Bionics, fournisseur de technologies prothétiques de pointe, annonce une avancée majeure pour sa gamme de mains bioniques i-limblors présentée à l’occasion du Congrès Mondial ISPO (International Society of Prothetics and Orthotics) qui s’est déroulé à Lyon du 22 au 25 juin 2015.

« En intégrant la toute dernière technologie brevetée i-mo™ de l’entreprise, l’i-limb™ quantum est la première prothèse de membre supérieur pouvant changer de position d’un simple geste, précise le groupe. Nous sommes heureux de lancer l’i- limb™ quantum au Congrès ISPO”, a ainsi déclaré Ian Stevens, CEO de Touch Bionics. La nouvelle main comprend des fonctionnalités inégalées avec une conception design. Elle est plus intelligente, plus rapide, plus puissante et plus petite que ses prédécesseurs. Les personnes équipées d’i-limb peuvent utiliser rapidement les nombreuses prises disponibles en activant la fonction de contrôle de geste issue de la technologie i-mo, intégrée dans chaque prothèse i-limb quantum ».

« L’i-limb quantum est aujourd’hui la prothèse la plus avancée disponible pour les personnes handicapées des membres », témoigne Rebecca Marine, porteuse d’une prothèse i-limb. J’apprécie particulièrement la possibilité de pouvoir choisir presque sans effort les différentes prises en faisant des gestes subtils mais distincts. La nouvelle version qui existe aussi en petite taille conviendra particulièrement aux femmes et aux enfants”.

Parmi les améliorations majeures, la prothèse devrait être :

– Plus intelligente – la technologie i-mo utilise des gestes simples pour changer les prises.

– Plus rapide – augmentation de la vitesse jusqu’à 30%.

– Plus puissante – jusqu’à 30% de puissance en plus, en fonction des besoins.

– Plus petite – forme anatomique disponible maintenant en 3 taillesTouch Bionics est présent sur le stand B06 du Congrès à la Cité Internationale de Lyon.

Démonstrations des produits par les utilisateurs et présence des experts pendant les heures d’exposition du Congrès ISPO.

Plus d’infos sur : www.touchbionics.com et www.touchbionics.fr