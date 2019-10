Technologie et handicap : Le Handitech Trophy valorise les innovations

LE HANDITECH TROPHY 2019 récompense les projets innovants en matière de technologie et handicap

Les Trophées seront remis aux lauréats le 18 novembre 2019, en ouverture de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH). La Handitech organise la rencontre entre le monde de l’innovation et la responsabilité sociale des entreprises (RSE) autour du Handitech Trophy. Cet évènement dédié au rapprochement entre technologie et handicap est organisé par JobinLive et Bpifrance. Il récompense les start-ups, étudiants et entrepreneurs de la French Tech qui développent des technologies innovantes au profit des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie.

LE HANDITECH TROPHY, AU COEUR LA TECH FOR GOOD

Handicap : enjeu économique et sociétal ou comment donner du sens au progrès technologique

Le Handitech Trophy témoigne de l’engouement qui s’articule autour de la Tech For Good avec un écosystème d’acteurs mobilisés pour promouvoir une vision inclusive de l’innovation. Depuis trois ans, l’événement valorise les innovations qui ont du sens, qui contribuent à changer la société et améliorer le quotidien de tous. Les Trophées de La Handitech et son écosystème se mobilisent, pour accompagner ceux qui tentent de bâtir une société plus inclusive pour tous. Nos objectifs : identifier et promouvoir les projets avec une forte capacité de développement, encourager les entrepreneurs engagés qui permettent de désenclaver le handicap et la perte d’autonomie.

Le Handitech Trophy #3 récompensera 6 nouveaux projets ambitieux ayant un apport social, un fort potentiel économique et apportant de réelles innovations technologiques. Rejoignez-nous et devenez un acteur engagé de la transformation de notre société et de nos entreprises.

Les Trophées :

AI / DIGITAL

HEALTH

STUDENT PROJECT

EMPLOYMENT

MOBILITY

ROBOTICS

Les récompenses :

Une dotation de 5 000 € / lauréat

Une interview dans le Figaro

Une adhésion à La Handitech

Un accompagnement RSE par Bpifrance et Aviséa

Un accompagnement au développement par Réseau Entreprendre

Un Diagnostic juridique et réglementaire par le Cabinet Vigier Avocats

Qui peut participer ?

Les start-ups

Les associations

Les étudiants

Les laboratoires

Lors de l’édition 2018, sept projets novateurs avaient été récompensés :

Lauréat catégorie Health : Watchelp

WatcHelp est une application inventée par Estelle Ast, maman d’un jeune garçon autiste. Elle a pour but de favoriser l’autonomie des personnes atteintes de troubles cognitifs et mentaux via une montre connectée.

Lauréat catégorie mobilité : Streetco

Streetco est le premier GPS piéton adapté aux déplacements des personnes à mobilité réduite. Il indique l’itinéraire le plus adapté et le plus accessible en fonction de la mobilité de son utilisateur.

Lauréat catégorie Employment : Avencod

Avencod propose aux entreprises des services de développement informatique et de tests fonctionnels d’applications informatiques basés sur les talents des autistes à haut potentiel et/ou porteur du syndrome d’Asperger, et des compétences de collaborateurs en situation de Handicap.

Lauréat catégorie AI Digital : Elioz connect

Elioz Connect rend accessible la Relation Client aux 6 millions de personnes sourdes et malentendantes en France. D’un simple clic, ce système permet de contacter ces services grâce à une plateforme et des opérateurs-relais expérimentés.



Lauréat catégorie Robotics : Wandercraft

Wandercraft développe le premier exosquelette à la marche quasi-naturelle pour les centres de rééducation afin d’optimiser la rééducation des personnes atteintes de paraplégie.

Lauréat catégorie Student project : Wyes

Wyes ou « when your eyes speak » est une technologie oculaire permettant aux personnes paralysées et dans l’incapacité de s’exprimer de retrouver la communication. Ce dispositif allie une paire de lunettes munies de capteurs infrarouges détectant les clignements volontaires, à une interface de communication enrichie d’une intelligence artificielle.

Lauréat catégorie Coup de cœur des salariés BPI France : Dessintey

Dessintey est une startup Medtech qui développe des technologies de rééducation intensive pour accélérer le retour à l’autonomie des patients. Le premier dispositif est un générateur d’illusions visuelles basé sur la thérapie miroir, qui stimule la plasticité cérébrale.

Pour déposer un projet Technologie et handicap rendez-vous sur : www.lahanditech.fr/deposer-mon-dossier