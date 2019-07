Technitoit prône la diversité dans le monde de l’entreprise

Depuis la création de Technitoit, la direction a toujours tout mis en oeuvre pour que la diversité, sous toutes ses formes, soit valorisée au sein de l’entreprise. En 2011, Technitoit continuera sur sa lignée et recrutera 150 personnes sur le territoire. Nul doute que ce recrutement sera encore une fois le reflet de ce qui fait partie de l’ADN de l’entreprise : la diversité. Diversité dans ses équipes et recrutement 2011 qui en sera le reflet Chez Technitoit, la diversité se décline de nombreuses manières.

Les profils de ses employés en sont un bon exemple : pas de profil stéréotypé, les employés Technitoit ont des parcours et des expériences qui leurs sont propre. La raison ? Technitoit agit sur un nouveau marché : celui de la rénovation de l’habitat. A nouveau métier, nouvelles compétences nécessaires. Or aucune formation spécifique n’existe. Technitoit a donc choisi de faire passer les valeurs humaines avant les diplômes et de former ses salariés à ces nouveaux métiers. Pour 2011, Technitoit recrutera 150 personnes sur toute la France. Là encore, les profils des personnes recrutées seront extrêmement variés. Technitoit est également une entreprise qui donne leur chance aux femmes. Agissant sur un marché plutôt masculin, celui du bâtiment, Technitoit affiche des chiffres encourageants en termes de parité sur des postes de direction : les femmes représentent près de 25% du comité de direction. La société compte par ailleurs parmi ses effectifs un nombre d’origines ethniques et de nationalités impressionnant : 25 pays et 15 nationalités différentes sont représentés : un vrai melting pot.

Un engagement signé

Fier de cette diversité, le Groupe Technitoit a souhaité s’engager dans une démarche pérenne de promotion de la diversité en signant la Charte de la diversité. Le groupe rejoint ainsi le club assez fermé des entreprises signataires de la Charte, au nombre de 2924 en octobre 2010. En devenant signataire de cette Charte, Technitoit affiche son implication dans cette problématique clé de notre société et s’engage à mettre en place un certain nombre d’actions envers la diversité.

La principale action menée par Technitoit pour la diversité est l’accès à l’emploi. La société porte une attention particulière à l’égalité des chances et ses campagnes de recrutement successives en sont le reflet. « Nous recruterons en 2011 plus de 150 personnes sur le territoire. Ce recrutement, nous le voulons porteur de diversité. Chez Technitoit, le sexe, l’âge, les parcours et les origines ne sont pas des critères de sélection. Nous valorisons la motivation et les compétences. Ce mode de recrutement fait la force de Technitoit. Nous en sommes fiers de cette diversité. Nos recrutements sont ouverts à tous. Nous souhaitons que cela se sache » explique Fabienne Guérin, Directrice des Ressources Humaines de Technitoit. Dans le cadre de la charte de la diversité, Technitoit s’engage également à organiser chaque année un évènement mettant en avant la diversité. La prochaine action mettra en avant le handicap, facette de la diversité souvent oubliée par les entreprises.

Le handicap, une autre facette de la diversité

La société travaille avec des partenaires tels que Cap Emploi, DHR et l’AMIPI pour aller toujours plus loin dans l’intégration de personnes handicapées au sein de Technitoit. Et Technitoit ne compte pas s’arrêter là. La société sensibilise directement ses équipes à la question de l’emploi et du handicap. Un exemple ? La visite organisée par Technitoit d’une entreprise adaptée à l’un de ses responsables techniques. Un autre ? La mise en place de stages découverte pour mieux comprendre le handicap. Technitoit a également participé à une formation spécifique sur le handicap. Celle-ci permet à ses employés d’acquérir les compétences nécessaires à l’intégration d’un travailleur handicapé en entreprise. L’année prochaine, Technitoit espère bien continuer ainsi et oeuvrer encore plus pour la diversité, quelle qu’en soit sa forme.

A propos de Technitoit :

Fondé en 2002, Technitoit, premier fabricant-applicateur, est le spécialiste français de l’amélioration de l’habitat. Il oeuvre dans la rénovation des toitures et façades et dans le conseil énergie (pose d’isolations, menuiseries, énergies renouvelables).

Avec 29 agences, plus de 520 salariés et plus de 10 000 chantiers réalisés annuellement, Technitoit compagne les particuliers dans la rénovation de leur habitation en leur proposant des solutions techniques alliant esthétisme, confort et performance énergétique adaptées.