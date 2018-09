Tech 4 inclusion, Pulsalys lance un appel à projets au service du handicap

Forts de la réussite de l’appel à projets « Humanités et Urbanités » conjointement proposé en 2017 par la SATT PULSALYS et l’Université de Lyon via l’IDEXLYON, les deux partenaires Prolongent cette démarche en lançant un nouvel appel à projets « Tech 4 Inclusion ». Celui-ci a pour objectif de valoriser les inventions des laboratoires au service de l’amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap ou d’exclusion.

Malgré les dispositions législatives, le handicap reste une cause d’exclusion, en termes d’éducation, d’accès aux infrastructures, d’intégration professionnelle, mais aussi d’acceptation sociale. L’exclusion sociale (personnes âgées, pauvreté, illettrisme…) est tout aussi critique et pour tous, l’objectif demeure le même : participer pleinement à la vie de la cité. L’inclusion de ces personnes est un enjeu primordial pour notre avenir.

Avec Tech 4 Inclusion, PULSALYS détecte depuis plusieurs années les innovations des chercheurs de l’Université de Lyon et accompagne des projets développant des technologies destinées à améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap physique, mental ou d’exclusion sociale.

Dans la continuité de ces actions, cet appel à projets « Tech 4 Inclusion » doit permettre d’identifier, d’accompagner & de développer des résultats de recherche des laboratoires au service de l’insertion et de l’inclusion de tous dans notre société. Il est destiné à tous les personnels permanents des établissements membres du consortium IDEXLYON (territoire de Lyon et Saint‐Étienne) souhaitant valoriser leurs résultats de recherche. Les projets doivent être innovants et porter une volonté de transfert vers le monde socio‐économique.

Quels sont les champs d’application ?

Technologies & innovations au service de la qualité de vie ou de la santé de personnes en situation de handicap, de dépendance ou d’exclusion, ou du soutien aux Handicap : mental, sensoriel, moteur, psychique, autisme et troubles envahissants du développement, troubles cognitifs du langage et des apprentissages, Autres formes d’exclusion sociale liées au vieillissement, à la pauvreté, à l’isolement, à l’éloignement de l’emploi, à l’immigration, à l’échec scolaire, à l’illettrisme, à la détention, aux questions de genre,

Technologies & innovations au service de l’insertion et de l’inclusion de ces

Technologies & innovations au service de la mobilité ou de la pratique sportive (handisport) de personnes en situation de

Le calendrier :

Lancement officiel de l’Appel à Projets : 12 septembre 2018

Réunion d’information consacrée à l’appel à projets : 3 octobre 2018

Clôture des dossiers de candidature : 23 novembre 2018

Envoi des convocations aux candidats retenus : 7 décembre 2018

Comité de sélection : Janvier 2019

Lancement des projets de pré‐maturation et de maturation : Printemps 2019

Avec l’objectif de dessiner le monde de demain en répondant aux enjeux du bien‐vivre ensemble, PULSALYS et l’Université de Lyon, via l’IDEXLYON, s’engagent à promouvoir la diversité et l’insertion de tous dans notre société. Cet appel à projets « Tech 4 Inclusion » permettra de propulser des inventions issues des laboratoires au service de l’inclusion des personnes en situation de handicap ou d’exclusion sociale.

Plus d’informations sur l’appel à projets « Tech 4 Inclusion » : https://www.pulsalys.fr/tech‐4‐inclusion

Benoit MARTIN benoit.martin@pulsalys.fr 04 26 23 56 86

Pour soumettre un dossier de candidature (accessible ici) , envoyez votre projet à l’adresse suivante : aap@pulsalys.fr

La force de cet appel à projets réside en la complémentarité entre PULSALYS et l’Université de Lyon, via l’IDEXLYON. Si la valeur ajoutée de la SATT demeure dans sa capacité de développement de projets plus avancés, dits « en maturation », à travers son expertise technique pluridisciplinaire et ses investissements, l’IDEXLYON permet de doter l’appel à projets d’un soutien aux projets plus amonts, dits « en pré‐maturation ». C’est aussi, sur la question de l’excellence des activités académiques, une initiative unique, aussi bien en ce qui concerne le choix d’une thématique qui relève d’un enjeu sociétal majeur, que sur la forme même de l’appel à projets, qui va s’appuyer sur une approche systémique du sujet, en ouvrant notamment son jury à un périmètre large d’acteurs des milieux scientifiques, économiques, de la sphère publique et de la société civile.

