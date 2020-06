T’Cap : J-28

Parce que l’offre de loisirs est 5 fois inférieure pour les jeunes en situation de handicap*,

Parce qu’il est difficile pour les familles de trouver des solutions pour leurs enfants,

Parce qu’il est compliqué pour les associations de communiquer vers un large public

Parce que le contexte législatif avance sur la question du handicap

Parce qu’il reste à faire évoluer le regard sur la personne en situation de handicap

Pour toute ces raisons, le projet T’cap est né

T’cap

Loisirs & découvertes Handicaps ou pas

T’cap c’est un comité de pilotage d’une trentaine d’acteurs associatifs et institutionnels qui travaillent à l’année sur cette question de l’accès aux loisirs.

T’cap c’est une manifestation tous les 2 ans pour s’informer, découvrir et rencontrer : accès au sport, aux vacances et aux loisirs pour tous !

Elle se déroule le samedi 24 avril 2010 de 10h à 18h sous les nefs de l’île de Nantes (entrée libre) – stands – spectacles – animations, une journée sous le signe de la convivialité (voir info pièce jointe).

La première édition avait rencontré un vif succès puisque près de 4 000 visiteurs étaient au rendez-vous, un début prometteur !

Voir le film http://www.tcap-loisirs.info/evenements-tcap-precedents.html France 3 était d’ailleurs partenaire