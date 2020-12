Taxis G7 récompensé pour son engagement

Listen to this article Listen to this article





Grâce à son service Horizon, Taxi G7 vient de décrocher le label Lauréatdes belles pratiques et bons usages en matière d’accessibilité décernépar le Ministère de l’écologie et des transports.

C’est chose faite ! Le dispositif Taxis G7 Horizon est désormais présenté dans les réalisations exemplaires recensées sur le site www.accessibilité.gouv.fr et au sein du Recueil des belles pratiques et bons usages, guide édité par l’État. Marie Prost-Coletta, déléguée ministérielle à l’accessibilité, a quant à elle salué l’initiative de Taxis G7 « en faveur d’une cité durable, respectueuse des personnes handicapées ». Il faut dire que l’entreprise a subventionné dès 2004 l’achat par les chauffeurs de taxi d’une vingtaine de véhicules adaptés avec rampe d’accès. « Avec le service Horizon, nous avons à coeur de proposer aux personnes à mobilité réduite un moyen de transport adapté à toutes leurs activités : une course sur cinq est une course conventionnée « tiers payant » à dimension médicale ou paramédicale, et toutes les autres concernent la vie courante: trajets domicile-travail, sorties et loisirs, départs aéroports etc., explique Serge Metz, président-directeur généralde Taxis G7. Le soutien financier et logistique que nous apportons au développement du service Horizon incarne notre engagement sociétal et notre conviction que le droit à la mobilité vaut pour tous ». L’engagement volontaire des chauffeurs de taxi au sein du service Horizon répond souvent à une vocation (anciens ambulanciers, anciens éducateurs, personnes touchées par le handicap d’un proche). Ils savent que les courses Horizon ne sont pas des courses de taxi ordinaires et que leurs passagers apprécient notamment qu’ils passent plus de temps avec eux pour monter et descendre du véhicule. Ces chauffeurs bénéficient de douze heures de formation avec des acteurs du monde du handicap (Association Tourisme & Handicap, Fondation de Garches- hôpital de référence pour les handicaps lourds). Le service Horizon de Taxis G7 comprend des opérateurs téléphoniques formés pour proposer des solutions en fonction de chaque handicap : plancher bas pour un accès à bord facilité, véhicule avecrampe d’accès pour voyager sans quitter son fauteuil roulant électrique, etc. Les clients bénéficient d’un numéro de commande téléphonique réservé (01 47 39 0091). À noter que le prix d’une course Horizon est le même que celui d’une course de taxi classique.