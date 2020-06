Tarn: “ça pêche” du côté des établissements médico-sociaux !

Organisé par La maison d’accueil spécialisée (MAS) Lucie-Nouet (APAJH du Tarn) un grand concours de pêche a rassemblé le week-end dernier une centaine de participants venu de tous le département et même des départements limitophes. Ensemble, ils ont pêché la truite autour du “lac de Monsieur Iversenc”… Retour sur une vraie réussite !

Une centaine de pêcheurs amateurs se sont retrouvés autour du lac de Monsieur Iversenc et les truites n’avaient qu’à bien se tenir ! .En fin d’après midi, plus d’une centaine d’entre elles avaient perdu la partie et le résultat de la pêche a été partagée entre les onze institutions représentées*. Le Trophée était remporté haut la main, et comme en 2008 déjà, par le Foyer occupationnel de Dûmes. Cette sympathique rencontre avait été organisée par la M.A.S Lucie Nouet (A.P.A.J.H du Tarn) en collaboration avec l’Association de pêche de Saint-Sulpice et le Comité départemental du sport adapté du Tarn.

Une journée dont chacun se souviendra longtemps et dont la réussite est le résultat d’un engagement sans faille des pêcheurs bénévoles du Tarn. Ceux qui étaient présents en témoignent: “L’enthousiasme et la bonne humeur des participants faisaient plaisir à voir et tout cela motive les organisateurs pour que soit renouvelé ce concours de pêche. Le rendez-vous a donc été pris pour l’année prochaine et la date d’ores et déjà fixée au 1er Avril 2010.

* outre la MAS de Saint Sulpice, les MAS de Lavaur, Cagnac et Saint-Orens ; le FOT et le FAM de Dûmes, le FOT de la Planésie à Castres, ainsi que quatre autres foyers dont celui de Muret).