Tarbes : PIAF gratuit mais stationnement payant

Le principe est très simple : on introduit une carte, genre carte téléphonique (200 unités pour 20€) dans le boîtier (disponible au prix de 20€) qui s’accroche au rétroviseur ou se place sur le tableau de bord. Quand on introduit la carte dans le boîtier, un décompte apparaît sur l’écran à cristaux liquides : lorsqu’on va retirer sa carte, on n’aura payé que le temps juste du stationnement. Ce qui plus économique que d’utiliser un horodateur classique où chaque période entamée est payée.

Une chose est sûre, en tout cas, c’est que si les horodateurs sont le plus souvent à bonne hauteur pour les usagers en fauteuil et sont lisibles par tous, leur accessibilité pose parfois problème dans certaines zones de la ville. C’est pourquoi, en attendant que la voirie soit mise en conformité avec la nouvelle loi qui impose un accès à tous, la mairie a décidé de mette gratuitement le PIAF à disposition des automobilistes handicapés. Depuis le 1er janvier, le petit « parcmètre portable » est donc offert à toute personne pouvant justifier de son handicap (carte GIG ou GIC). Attention, il ne s’agit en aucun cas d’une gratuité du stationnement puisque le possesseur handicapé du PIAF doit payer les unités.

* La gratuité du PIAF ne s’applique qu’à la seule ville de Tarbes et pas à l’agglo.