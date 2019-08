« Dans notre société, beaucoup sont considérés comme ayant “une araignée au plafond”, car ils sont “différents” ». C’est ainsi que Khertanis présente la série You tube « Une araignée au plafond » dont il est le créateur. À travers des dessins, schémas et commentaires, cette série évoque différents handicaps avec humour et sur un ton décalé, tout en […]