Victor et les autres : ÉPISODE#2 LA MUSE Antoine Mourret, auteur de l’ouvrage « Nouvelles d’un handicapé » et chroniqueur d’Handirect depuis plusieurs années, se lance dans l’écriture d’une série littéraire évoquant l’histoire d’un jeune homme en situation de handicap qui débute une colocation. Découvrirez ici le second épisode de “Victor et les autres”. Victor a passé son […]