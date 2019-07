Handiscore vous informe sur les lieux et activités accessibles dans la région de Valence ! Rencontre avec Fabrice Degy, créateur du site internet Handiscore, qui rescence les lieux accessibles à Valence et dans ses alentours. Handiscore, qu’est-ce que c’est ? Handiscore est un site internet que tout le monde peut consulter librement. On y trouve des […]