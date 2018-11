L’Union Nationale des Entreprises Adaptées, organisme de référence pour le secteur protégé et adapté, fête ses 30 ans ! Cela fait 30 années que l’UNEA est au service des entreprises adaptées, qu’elle porte l’image des EA et du secteur protégé et adapté, et qu’elle défend avec ferveur les intérêts de ses adhérents. Rencontre. À l’occasion des […]