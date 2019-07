Mon Chaperon vous permet de faire votre trajet accompagné lorsque vous préférez ne pas rentrer seul(e) chez vous. « Passé une certaine heure, être seul dans la rue n’est pas rassurant et ce même sur de petits trajets. Faire son trajet accompagné rassure et rend ce moment beaucoup plus sympathique ». Le concept est lancé ! L’application Mon chaperon propose de […]