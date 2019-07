I Wheel share : « Faîtes entendre votre voix et œuvrez pour l’accessibilité » Nous sommes allés à la rencontre d’Audrey Sovignet, fondatrice d’ I Wheel share, une application et un site internet qui proposent d’échanger des expériences autour de l’accessibilité et du handicap. Racontez-nous l’histoire d’ I Wheel share. Tout a commencé il y a un peu […]