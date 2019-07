Prism’emploi et Sophie Cluzel s’engagent pour mieux concilier travail temporaire et handicap Développer des coopérations afin que concilier travail temporaire et handicap permette de développer un levier d’accès à l’emploi pour les personnes en situation de handicap : Tel est l’objectif de l’engagement signé le 20 septembre 2018 entre Prism’emploi et l’État, représenté par Sophie Cluzel, […]