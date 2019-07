Sonia Derory, little big woman Par Caroline Lhomme. Sonia Derory, c’est 1,23 m d’énergie brute. De rire, aussi. Elle se décrit ainsi, toujours avec un sourire malicieux : « Je mesure 1,23 m et je suis atteinte de nanisme achondroplase (les membres courts) : Mimie Matty, avec un teint plus hâlé et 9 cm en moins ». Elle a vécu son enfance en Rhône-Alpes. Sa famille est le pilier fondateur de l’acquisition de son autonomie. La jeune femme a eu, dès l’âge […]