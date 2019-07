Seniors et transports : Des solutions et alternatives pour la conduite des seniors Au-delà du jeu de rimes, la question des seniors et transports revient sur la tendance qui voudrait que les seniors se déplaceraient de moins en moins avec l’âge grandissant. Autocensure exagérée ou précaution légitime ? Dangerosité avérée ou vigilance exercée ? Les seniors sont […]