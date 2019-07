Miranda Chatoumiaou est un roman jeunesse qui aborde le thème “École et dyspraxie”avec tact et pédagogie. École et dyspraxie ne sont pas forcément incompatibles! Destiné aux enfants, à partir de l’âge de 7 ans, Miranda Chatoumiaou est un roman jeunesse qui aborde le thème des difficultés scolaires et plus particulièrement les difficultés liées aux troubles […]