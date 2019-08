« Professionnaliser le référent handicap »: Connaissances, compétences, savoir-être et savoir-faire Un ouvrage pratique et concret qui s’adresse aux référents handicap, chargés de mission handicap, chargés d’insertion handicap mais aussi aux référents diversité, référents RSE, cadres des ressources humaines, cadres d’entreprise en charge de santé et sécurité au travail. La loi Travail « Pour la […]