Maladie et handicap : « La maladie de Parkinson peut être un handicap invisible » Christine Antoine, membre fondatrice de l’association Parkins’Yonne, nous propose un éclairage sur Parkinson, maladie et handicap spécifique et encore très méconnu du public. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? J’ai été diagnostiquée parkinsonienne à l’âge de 54 ans. Je vis dans […]