Des suggestions de lectures pour cette fin d’année! Pour pimenter cette fin d’année et digérer en douceur huîtres et marrons, nous vous proposons quelques ouvrages à découvrir. « De l’Amour en Autistan » de Josef Schovanec Josef Schovanec, écrivain et philosophe atteint du syndrome d’Asperger nous invite à un voyage sur les routes lointaines de l’Autistan. Mais qu’est-ce […]