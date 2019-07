Le livre “Accompagner sans s’épuiser” propose des conseils, analyses et astuces aux accompagnants professionnels. Cet ouvrage édité dans la Collection ASH professionnels évoque le thème du répit des accompagnants professionnels, tout en étudiant les solutions concrètes pour éviter un burnout lié à l’épuisement professionnel et stress émotionnel. Confrontés en permanence à des situations de détresse et […]