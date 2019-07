Patients : Un médecin généraliste raconte son quotidien Christian Lehmann, médecin généraliste depuis plus de vingt ans et écrivain, partage à travers cet ouvrage son quotidien au service des patients. Entre bonnes et mauvaises surprises, petites joies et grandes indignations, épuisement et lassitude parfois, il nous démontre que c’est toujours la passion pour son métier […]