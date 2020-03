“Pas si bête” : Entrez dans la tête des chiens guides et laissez-vous embarquer ! Dans ce roman tout public particulièrement original, Clélia Hardou, aveugle de naissance et enseignante de français auprès de personnes déficientes visuelles pendant 35 ans, nous plonge dans les pensées de trois chiens guides : Bengy, Poona et Dune. Ces […]