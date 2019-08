Une marche solidaire entre voyants et non-voyants 120 km d’aventure unique et solidaire entre voyants et non-voyants : C’est le principe de « Chemin en duo », opération de sensibilisation qui sera organisée pour la seconde fois lundi 26 Septembre par l’association Valentin Haüy et Malakoff Médéric. « Cet événement à la fois sportif et convivial consiste à réaliser une […]