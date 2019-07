Élection présidentielle 2017 : Les candidats dévoilent leur programme handicap dans notre dossier élections et handicap Le premier tour du scrutin de l’élection présidentielle 2017 aura lieu le 23 avril prochain. Il sera suivi d’un second tour le 7 mai. Dans notre précédent magazine, premier volet consacré au thème élections et handicap, nous avions proposé à […]