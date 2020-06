Lutte contre la douleur : La Fondation APICIL dévoile son bilan et ses projets pour 2020 La lutte contre la douleur : Tel est l’objectif de la Fondation APICIL, créée en 2004 par le groupe mutualiste APICIL et reconnue d’utilité publique. Concrètement, sa mission consiste à accompagner financièrement les professionnels de santé et les chercheurs […]