Loi Travail et Handicap : Muriel Penicaud, Ministre du travail s’exprime et répond à nos questions Quelles sont les conséquences de la nouvelle loi travail sur les travailleurs handicapés et leur capacité à rester dans l’emploi ? Une législation spécifique loi travail et handicap pour les personnes handicapées dans le domaine de l’emploi est-elle vraiment justifiée ? Autant […]