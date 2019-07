Arpejeh : Mieux accompagner les jeunes vers l’emploi L’association Arpejeh (Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés) est une association de plus de 65 employeurs privés et publics. Elle accompagne dès la 3e les élèves et étudiants en situation de handicap dans la construction de leur projet professionnel et agit en […]