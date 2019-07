Rencontre avec l’Association Lyonnaise des Devenus Sourds et Malentendants Nous avons rencontré Rachel et Jean-Claude, membres de l’ALDSM, l’Association Lyonnaise des Devenus Sourds et Malentendants. L’ALDSM, qu’est-ce que c’est ? Créée il y a 40 ans, l’ALDSM propose aux personnes devenues sourdes et malentendantes de se retrouver régulièrement pour sortir de l’isolement qui peut être induit […]