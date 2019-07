Manon Doyelle : « Contribuer à développer le para canoë et le faire connaître au plus grand nombre » Rencontre avec Manon Doyelle, 28 ans, maman d’une petite fille de 7 ans, athlète en kayak course en ligne para canoë et athlétisme fauteuil. Organiser des événements, aider les autres, participer… voilà ce qui anime Manon depuis le plus […]