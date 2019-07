Lundi 15 mai 2017 aura la “9e nuit du grand âge et du bien vieillir” au Théâtre de la Madeleine à Paris. Au programme de cet événement dédié à la question du grand âge et du bien vieillir : Des débats, des présentations exclusives d’innovations et une soirée de remise de prix en présence de plus de […]