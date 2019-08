Créé en 2002 par Georges et Loukia Nikolaïdis, GRADISCA est un collectif pluridisciplinaire d’artistes liés par un engagement artistique et solidaire. GRADISCA conçoit la culture comme le meilleur moyen d’éducation, de solidarité et d’humanisme. Il défend une déontologie professionnelle pour la non-discrimination, la « culture pour tous » et la « culture accessible par tous […]