Seton : L’enquête sur les Français et le stationnement handicapé 16% des conducteurs français déclarent s’être déjà garés de manière injustifiée sur une place de stationnement réservée aux personnes handicapées: c’est ce que révèle la dernière enquête réalisée par Seton, spécialiste en équipement et signalétique en France, sur le thème “Les Français et le […]