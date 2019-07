Emploi et Handicap : Réflexion sur le thème RQTH et discrimination RQTH et discrimination : Cessons de gâcher les compétences Diplômée, atteinte d’une maladie invalidante qui limite ma capacité de travail, en recherche d’emploi depuis mai 2016, je suis dans une impasse, condamnée à l’exclusion du monde du travail qui n’est pas sensibilisé au recrutement […]