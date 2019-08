Dé(s)équilibres : faire rimer danse et handicap danser pour améliorer l’équité La fibre artistique de nombreuses personnes en situation de handicap est trop souvent bafouée ou non reconnue. Heureusement, plusieurs associations se sont lancées le défi de permettre à tous de s’exprimer et de révéler leurs forces cachées. Faire avancer la société par la danse, […]