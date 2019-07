Shopopop : un réseau d’entraide local inspiré du covoiturage et appliqué aux courses collaboratives Inspiré des nombreuses initiatives de covoiturage qui rencontrent aujourd’hui un grand succès, Shopopop, jeune start-up, lance un service de livraison collaborative de courses (alimentaire, mobilier, électroménager) entre habitants et commerçants d’une même ville et d’un même quartier. Il donne ainsi naissance au […]