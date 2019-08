Glisse en cœur : 24h de ski en relais et de concerts au profit de la solidarité : Tel est le concept de l’événement « Glisse en cœur », associant solidarité et ski en relais par équipe du samedi 14h au dimanche même heure, en non-stop, le tout dans une ambiance festive et solidaire, enfiévrée par les concerts donnés […]