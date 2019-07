Chiffres clés autonomie et handicap : La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) publie sa 8e édition La CNSA, Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, vient de publier la 8e édition de ses « Chiffres clefs autonomie et handicap », établie à partir des données les plus récentes des différents organismes d’études et de statistiques français. Voici […]