Greta et Starks : Le cinéma accessible où et quand vous le souhaitez Rencontre avec Robin Salomon, responsable France des applications Greta & Starks pour rendre le cinéma accessible. Greta et Starks qu’est-ce que c’est ? C’est une start-up allemande qui a été créée en 2013 dans le but de rendre le cinéma accessible aux spectateurs aveugles […]