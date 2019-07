La 6e semaine nationale du chien guide d’aveugle aura lieu du 17 au 24 septembre 2017. Objectif : Sensibiliser et persuader que le chien guide est un compagnon hors pair et un accélérateur de vie sociale, un moyen d’aller de l’avant et de voir plus loin. « En France, 200 000 personnes malvoyantes pourraient bénéficier d’un chien guide… […]