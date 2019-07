Handicap et Diversité chez Carrefour Market : Toujours plus loin ! À l’occasion de la signature du 5e accord sur le développement de l’emploi des personnes handicapées, en attente d’agrément par la Direccte, nous avons donné la parole à M. Vandenhaute, Directeur des Ressources Humaines de Carrefour Market. Il retrace l’histoire de la politique handicap et les […]