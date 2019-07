Lancement de la Mission Handicap Branche de la Production Audiovisuelle L’AGEFIPH, L’APPAV et AUDIENS sont heureux de vous annoncer la naissance de la Mission Handicap Production Audiovisuelle. Une mission qui incarne les valeurs des partenaires sociaux de ce secteur et d’Audiens et celles de ses partenaires au bénéfice d’une culture de l’égalité dans les métiers […]