Le premier Salon international de l’autisme en France aura lieu à Lille les 17 et 18 février 2017. Aspie Days, le 1er salon international en France sur le syndrome d’Asperger/autisme sans déficience intellectuelle aura lieu à Lille, les 17 et 18 février prochains. Objectif : valoriser les bonnes pratiques dans l’accompagnement de personnes Asperger et avec […]