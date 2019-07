Depuis sa création, l’association Handibasket Argenteuil Club poursuit deux grands objectifs : Valoriser la mixité et l’inclusion à travers le sport Khélifa Benzenati est coach sportif et bénévole depuis plus de quatre ans dans un club de handibasket dont il est également co-fondateur : Handibasket Argenteuil Club (H.A.C.). Il nous raconte ici le parcours réussi de cette jeune […]