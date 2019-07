Antoine Mourret, auteur de l’ouvrage « Nouvelles d’un handicapé » et chroniqueur d’Handirect depuis plusieurs années, se lance désormais dans l’écriture d’une série littéraire dédiée notamment au thème “handicap et colocation”. Découvrirez ici le premier épisode. VICTOR ET LES AUTRES : #1 Oh my God La vie est un hasard maladroit mais qui peut conduire vers un bonheur […]