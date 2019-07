ALERT : De la médiation animale à la balade en calèche adaptée ALERT, Association de Loisirs Équestres en Région Toulousaine, propose des séances de médiation animale autour de l’équitation. Rencontre avec Isabelle Haro, secrétaire de l’association ALERT, cavalière et membre active depuis 8 ans, et psychologue professionnelle ; et Marion Pradeyra, monitrice chevaux de l’association. ALERT qu’est-ce […]