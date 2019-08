Album illustré de 40 pages, « Balthazar du grand bazar » est un ouvrage destiné aux enfants à partir de 6 ans. Il évoque avec simplicité et spontanéité les thèmes de la différence et du handicap. Son auteure, Frédérique Deneux, et son illustratrice, Valentine Manceau, embarquent les lecteurs dans une aventure touchante, qui se déroule dans les […]