Tadeo et Acceo s’associent au Salon Autonomic Paris pour rendre accessibles aux visiteurs sourds et malentendants les conférences du village Emploi et Insertion

La société francilienne assurera la Transcription Instantanée de la Parole et la visio-interprétation en Langue des Signes des conférences du village Emploi et Insertion lors du salon qui se tiendra du 13 au 15 juin 2012, Paris Expo, Porte de Versailles – Pavillon 4.





Tadeo et Acceo permettent la communication entre les entendants et les sourds ou malentendants notamment au téléphone, en réunion, en formation… et offrent ainsi à tous une solution de communication universelle, réactive et spontanée.

Derrière ces deux services, une plateforme de technologies et de services délivre des prestations de Transcription Instantanée de la Parole et de visio-interprétation en Langue des Signes. Afin d’offrir aux visiteurs en situation de handicap l’accès aux conférences du Village Emploi et Insertion, L’ADAPT, partenaire de cet espace, a sélectionné les services Tadeo/Acceo. Le Village Emploi & Insertion rassemblera des acteurs de la formation, de l’insertion professionnelle, du recrutement, du maintien dans l’emploi, ainsi que de nombreuses entreprises engagées.

Autonomic Paris

Le salon Autonomic Paris est le rendez-vous biennal de référence des acteurs du handicap, de la dépendance et de l’accessibilité. Destiné aux professionnels – industriels, revendeurs, fabricants de matériels adaptés, professionnels de la santé, etc. – et au grand public, Autonomic Paris s’est fixé une mission simple : apporter au plus grand nombre des solutions concrètes en phase avec leurs préoccupations et contribuer à l’amélioration de la vie quotidienne de l’ensemble des publics concernés.